Победители Супербоула отказались ехать на прием к Трампу

Три игрока команды «Филадельфия Иглз», одержавшей победу в Супербоуле, отказались посетить торжественный прием в их честь в Белом доме. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

На данный момент приглашения отвергли играющий на позиции ресивера Торри Смит и игроки защиты Малкольм Дженкинс и Крис Лонг. При этом год назад Лонг также отказался ехать на прием по случаю победы команды «Нью-Ингленд Пэтриотс», в составе которой он играл.

По словам спортсменов, их решение мотивировано несогласием с политикой действующих властей США, а в частности лидера государства Дональда Трампа. Ранее американский президент неоднократно критиковал игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ) за то, что они опускались на колено во время исполнения гимна США. Таким образом спортсмены выражали протест против жестокого обращения полиции к афроамериканцам. Трамп призывал уволить игроков, отказавшихся слушать гимн США стоя. Он утверждал, что отказ уважать американский флаг грозит футболистам низкими рейтингами и отказом их фанатов ходить на матчи, которые, как добавил Трамп, стали довольно скучными.

Напомним, финальный матч НФЛ состоялся 5 февраля между «Филадельфия Иглз» и «Нью-Инглэнд Пэтриотс». Победу одержали «орлы» со счетом 41:33.