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«Филадельфия» впервые выиграла Супербоул

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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В США состоялся финальный матч Национальной футбольной лиги (НФЛ), в котором встретились «Филадельфия Иглз» и «Нью-Инглэнд Пэтриотс». Победу одержали «орлы» со счетом 41:33, впервые в своей истории завоевав престижный титул.

«Филадельфия» дважды принимала участие в финальном матче (1980, 2004). В сезоне-2004 «Иглз» также встречались с «Пэтриотс» и потерпели поражение со счетом 21:24, передает ТАСС.

Стоит отметить, что «Нью-Инглэнд» пять раз выигрывали Супербоул — в 2001, 2003, 2004, 2014 и 2017 годах.

Самым ценным игроком финала-2018 признан квотербек «Иглз» Ник Фолс.

В финальном матче принимают участие победители Национальной и Американской конференций, которые объединились в 1967 году. Самым титулованным клубом является «Питтсбург Стилерз». Клуб побеждал шесть раз в финале Супербоула.

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