Неизвестные распылили газ в редакции украинских «Вестей»

Редакция украинского медиахолдинга «Вести» заявила в пятницу, 9 февраля, что при попытке сотрудников зайти в офис неизвестные распылили газ. В результате инцидента пострадала сотрудница издания Анастасия Рейн.

«Одна из сотрудниц редакции получила травму глаз, ей вызвали скорую помощь», – говорится в сообщении на сайте «Вестей».

По предварительным данным, газ распылили люди, которые ранее «разгромили офис» издания.

8 февраля Национальное агентство по розыску активов Украины заявило о взятии под контроль офиса медиахолдинга, в здании проводились обыски. По словам главного редактора газеты Оксаны Омельченко, из-за этого журналисты не могут попасть на работу.