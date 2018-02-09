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Порошенко ввел новые меры по борьбе с «информационной агрессией» РФ

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Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko
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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) касаемо дополнительных мер по противодействию «информационной агрессии» России. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Как именно Украина будет бороться с «агрессией», не уточняется. При этом решение совета предназначается только для служебного пользования.

Документ вступает в силу со дня его опубликования, то есть сегодня, 9 февраля.

Контролировать выполнение указа будет секретарь СНБО Александр Турчинов.

В феврале 2017 года Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны, одна из задач которой — борьба с «разрушительным информационным воздействием РФ в условиях развязанной ею гибридной войны». 

С тех пор в области кино, ТВ и книгопечатания приоритет отдается освещению «героического сопротивления украинского народа» РФ. Так, в 2017 году власти запретили показ более 20 российских фильмов.

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