Порошенко ввел новые меры по борьбе с «информационной агрессией» РФ

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) касаемо дополнительных мер по противодействию «информационной агрессии» России. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Как именно Украина будет бороться с «агрессией», не уточняется. При этом решение совета предназначается только для служебного пользования.

Документ вступает в силу со дня его опубликования, то есть сегодня, 9 февраля.

Контролировать выполнение указа будет секретарь СНБО Александр Турчинов.

В феврале 2017 года Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны, одна из задач которой — борьба с «разрушительным информационным воздействием РФ в условиях развязанной ею гибридной войны».

С тех пор в области кино, ТВ и книгопечатания приоритет отдается освещению «героического сопротивления украинского народа» РФ. Так, в 2017 году власти запретили показ более 20 российских фильмов.