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Украина пообещала не нападать на своих соседей

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Фото: ТАСС/Wiktor Dabkowski
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не собираются нападать на соседние страны, заявил глава Генштаба Украины генерал Виктор Муженко, чьи слова приводятся на сайте минобороны страны.

Так он прокомментировал повышение уровня подготовки войск и их мобильности, что вызвано «угрозой безопасности Украины с разных сторон». Речь идет о перемещении сил и средств — бригад, полков, батальонов — на «угрожаемые направления» исходя из активности и оценки характера действий противника. Данные маневры отрабатывались в ходе боевых учений.

«Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины», — сказал глава Генштаба.

Тем временем Украина начала укреплять границу с РФ «непробивной стеной». В приграничные районы стянут сверхмощную технику и мобильные группы.

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