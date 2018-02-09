Украинские «Вести» пожаловались в полицию на заблокированный офис

Сотрудники украинской газеты «Вести» подали коллективное заявление в полицию Киева по факту препятствования журналистской деятельности, говорится на сайте издания.

8 февраля в редакцию «Вестей» нагрянули силовики в лице нацполиции и главной военной прокуратуры и начали обыски. Как пояснили журналисты, как раз в тот день готовили к печати вторую часть расследования про «Нацагентство и его друзей». Офис газеты заблокировали, сейчас ее сотрудники работают посредством удаленного доступа.

Сегодня, 9 февраля, при попытке журналистов вновь зайти в офис, неизвестные распылили газ.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал закрыть медиахолдинг до конца 2017 года.