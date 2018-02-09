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СКР возбудил около 400 уголовных дел за год после сообщений СМИ

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Следственный комитет за прошедший год возбудил свыше 400 уголовных дел после проверок сообщений, опубликованных в СМИ. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Бастрыкин на встрече со старшими помощниками руководителей СУ СКР по связям со СМИ.

По его словам, такие цифры свидетельствуют о повышении качества мониторинга СМИ и соцсетей.

«За 2017 год проведено более 1,8 тыс. проверок по материалам СМИ, возбуждено свыше 400 уголовных дел. Эти показатели просто в разы превышают цифры 2016 и 2015 годов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Александр Бастрыкин также призвал следователей быть предельно внимательными к сообщениям средств массовой информации и незамедлительно проводить проверки, если в них указывается наличие противоправных действий. «Помните, что за каждой такой проблемой стоит человек», — заметил глава СКР.

Ранее портал iz.ru писал, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин договорился с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым «навести порядок» в республике.

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