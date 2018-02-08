Прямой эфир

Бастрыкин договорился с главой Дагестана «навести порядок» в регионе

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время рабочего визита в Дагестан встретился с врио главы республики Владимиром Васильевым, который заявил о  желании «навести порядок» в регионе.

«Главная задача — совместными усилиями сделать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан», — приводятся слова Бастрыкина на сайте СК РФ.

Глава СК отметил, что дагестанские следователи немало сделали для обеспечения экономической безопасности в регионе, заверив, что эта работа будет продолжена. Васильев, в свою очередь, поблагодарил Бастрыкина за то, что тот нашел время для визита в республику, где провел совещание.

Ранее в феврале в Дагестане в рамках антикоррупционной операции были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в том числе врио председателя правительства Абдусамада Гамидова. В домах Гамидова и его заместителей были проведены обыски, во врем которых удалось обнаружить золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле заявили, что антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном
Дагестанским чиновникам запретили выезд за границу без согласования

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017