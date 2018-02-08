Бастрыкин договорился с главой Дагестана «навести порядок» в регионе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время рабочего визита в Дагестан встретился с врио главы республики Владимиром Васильевым, который заявил о желании «навести порядок» в регионе.

«Главная задача — совместными усилиями сделать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан», — приводятся слова Бастрыкина на сайте СК РФ.

Глава СК отметил, что дагестанские следователи немало сделали для обеспечения экономической безопасности в регионе, заверив, что эта работа будет продолжена. Васильев, в свою очередь, поблагодарил Бастрыкина за то, что тот нашел время для визита в республику, где провел совещание.

Ранее в феврале в Дагестане в рамках антикоррупционной операции были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в том числе врио председателя правительства Абдусамада Гамидова. В домах Гамидова и его заместителей были проведены обыски, во врем которых удалось обнаружить золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.