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Следователи рассказали о любви бывшего главы Сахалина к роскоши

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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В Следственном комитете рассказали об изъятых у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина дорогих вещах, которые не были задекларированы в установленном законом порядке. В коллекции бывшего главы региона нашли почти 200 дорогих часов, шесть автомобилей и четыре квартиры.

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Больше всего следователей поразила коллекция дорогих часов Хорошавина — их было изъято 195 штук на общую сумму 602 млн рублей.

«Самые дорогие из них стоили $700 тыс. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей», — рассказали в СК РФ.

Также в декларации о доходах бывший губернатор не указал четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, шесть машино-мест стоимостью более 2,9 млн рублей и шесть автомобилей, которые оценили в 42,3 млн рублей. Это в том числе машины Mercedes-Benz, Bentley Continental GT, Bentley Mulsanne и два автомобиля Lexus. Также было обнаружено нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 700 млн рублей, ювелирные изделия и иные ценности.

Большая часть данного имущества была обращена в доход государства.

Ранее 9 февраля Хорошавин был признан виновным в получении взяток на общую сумму 522 млн рублей и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. 

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