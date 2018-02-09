Следователи рассказали о любви бывшего главы Сахалина к роскоши

В Следственном комитете рассказали об изъятых у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина дорогих вещах, которые не были задекларированы в установленном законом порядке. В коллекции бывшего главы региона нашли почти 200 дорогих часов, шесть автомобилей и четыре квартиры.

Больше всего следователей поразила коллекция дорогих часов Хорошавина — их было изъято 195 штук на общую сумму 602 млн рублей.

«Самые дорогие из них стоили $700 тыс. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей», — рассказали в СК РФ.

Также в декларации о доходах бывший губернатор не указал четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, шесть машино-мест стоимостью более 2,9 млн рублей и шесть автомобилей, которые оценили в 42,3 млн рублей. Это в том числе машины Mercedes-Benz, Bentley Continental GT, Bentley Mulsanne и два автомобиля Lexus. Также было обнаружено нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 700 млн рублей, ювелирные изделия и иные ценности.

Большая часть данного имущества была обращена в доход государства.

Ранее 9 февраля Хорошавин был признан виновным в получении взяток на общую сумму 522 млн рублей и приговорен к 13 годам колонии строгого режима.