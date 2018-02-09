Островной инстинкт

К беспрецедентному для новейшей истории России сроку в 13 лет колонии строгого режима был приговорен бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Помимо этого, он обязан выплатить штраф в размере 500 млн рублей. О карьере экс-главы региона и ходе расследования эпохального дела — в материале iz.ru.

«Суд постановил: признать Хорошавина виновным по восьми эпизодам получения взятки» — зачитала приговор судья Елена Поликина. Сообщники бывшего губернатора — экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и экс-помощник Андрей Икрамов получили восемь и 9,5 года колонии строгого режима и обязаны выплатить штрафы в размере четырех и 176 млн рублей соответственно. Кроме того, бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей. С учетом нахождения под домашним арестом для него сумма штрафа составила 2,5 млн рублей.

Как брали начальника Сахалина

Эта история началась 3 марта 2015 года с задержания Хорошавина и нескольких его сотрудников прямо на рабочем месте по подозрению в получении крупной взятки. Чиновник и трое его подчиненных были этапированы в столицу, в то время как в его кабинете, офисе региональной администрации, а также еще по нескольким адресам на Сахалине, в Москве и Подмосковье проводились обыски.

Как сообщил тогда источник ТАСС, Хорошавина на борту самолета не заковывали в наручники, разрешали перемещаться. При этом он «выглядел потерянным». Летел федеральный чиновник в тот раз экономклассом.

СМИ о задержании Хорошавина сообщили лишь 4 марта. В тот день он был арестован Басманным судом столицы.

Главной изюминкой коррупционного скандала уже тогда стала кричащая роскошь, изъятая во время следственных действий у Хорошавина и его родственников. Несметные сокровища бюджетника вызвали волну негодования в обществе — еще до того, как стали известны конкретные претензии к губернатору. Чего только стоит ручка за 36 млн рублей, которую нашли у главы не самого богатого субъекта страны, а также наличность в размере 1 млрд рублей. Еще у него была изъята коллекция часов (около 200 экземпляров) общей стоимостью более 600 млн рублей. Самые дорогие оценены в $700 тыс. Переплюнуть по сумме изъятого у хозяина Сахалина сумел только бывший офицер МВД Дмитрий Захарченко, у которого следователи обнаружили 8,5 млрд рублей.

Инстинкт 4 марта 2015 года Александр Хорошавин был арестован Басманным судом столицы Фото: ТАСС/Михаил Почуев

13 марта стало известно, что Хорошавину предъявили обвинение в получении взятки в $5,6 млн «за совершение действий в пользу ООО «Энергострой».

По версии следствия, в 2011 году Хорошавин через посредника — своего советника Андрея Икрамова — потребовал от сахалинской компании незаконное вознаграждение в размере 6% от сумм, которые предприятие получит на основании ежемесячных актов выполненных работ по контракту. Речь идет об откате при строительстве 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 по программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья с перспективой до 2013 года».

Одновременно с выявлением новых фактов преступной деятельности бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин пообещал, что следствие выяснит происхождение богатств Хорошавина.

«Следствие проверяет происхождение этого имущества, а также недвижимости, принадлежащей членам семьи Хорошавина», — сказал он тогда.

Одним из первых показания на Хорошавина дал Николай Кран, руководитель предприятия «Сахалинская компания «Энергострой». До суда он не дожил — скончался в больнице в Москве. Как уточнило следствие, из-за тяжелого и неизлечимого заболевания.

Сам Хорошавин впоследствии заявил, что его знакомство с Краном было шапочным. Якобы у коммерсанта была к нему личная неприязнь. По версии Хорошавина, свидетель невзлюбил его после того, как губернатор в ультимативной форме рекомендовал своим сотрудникам забрать из банка Крана сбережения. Хорошавин считал, что у кредитного учреждения имелись финансовые трудности.

25 марта российский президент освободил Хорошавина от занимаемой должности.

По данным «Коммерсанта», грандиозному антикоррупционному расследованию предшествовало другое скандальное дело в отношении высокопоставленных офицеров ФСБ. В 2013 году сахалинские чекисты вскрыли несколько махинаций при строительстве 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Под подозрение попал тот самый предприниматель и банкир Кран, позднее свидетельствовавший против Хорошавина. Почувствовав опасность со стороны принципиальных местных силовиков, коммерсант решил подкупить их руководство в Москве, отправив туда своих доверенных лиц с огромной суммой около $1,3 млн. Задачей посланников было добиться перевода с острова в другой регион начальника УФСБ Игоря Стручкова. Но попытка подкупа сорвалась — Кран, его сообщник, а также несколько бывших и действующих офицеров спецслужбы были задержаны.

Окончательное обвинение

Эпизод с «Энергостроем» стал не единственным в деле островного губернатора. Уже 27 апреля стало известно, что по делу Хорошавина задержаны еще два человека — бывший вице-губернатор области Сергей Карепкин и экс-министр сельского хозяйства региона Николай Борисов. Оба фигуранта расследования дали показания о том, что глава области присвоил не менее 15 млн рублей, выделенных из бюджета в качестве субсидий на поддержку фермеров и скотоводов. Вскоре Хорошавину предъявили обвинения по данному пункту.

Вслед за этим последовали и другие заявления пострадавших от коррупции.

Всего Хорошавину и Ко вменили 10 эпизодов получения взятки в составе организованной преступной группы. Вместе с ним обвинения предъявлены Икрамову, Карепкину и Борисову. Также им была инкриминирована легализация доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, с 2009 по 2015 год сообщники под руководством главы региона получали от восьми бизнесменов, занятых в сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортной отрасли и строительства, взятки за общее покровительство. Основную прибыль ОПГ делали на откатах. Кроме того, сообщники вымогали взятки за своевременные платежи предпринимателям по госконтрактам, получение субсидий на сельхоздеятельность, разрешений на вылов рыбы. Незаконное вознаграждение приходилось выплачивать команде губернатора подрядчикам по строительству дорог в области и учебного заведения в Южно-Сахалинске.

Доказанная следствием сумма полученных взяток в совокупности составила 522 млн рублей.

«Необходимо отметить, что ряд предпринимателей добровольно сообщили о фактах передачи взяток Хорошавину после того, как узнали, что в отношении него осуществляется уголовное преследование. Из числа соучастников свою вину в совершении преступления признал Борисов и дал показания, изобличающие Хорошавина и Карепкина. Остальные обвиняемые свою вину отрицают, однако их причастность подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств», — отмечал в 2016 году, когда было окончено следствие, Владимир Маркин, бывший на тот момент официальным представителем СКР.

Впрочем в рамках рассмотрения уголовного дела в суде судья Елена Поликина 6 февраля 2018 года сообщила о прекращении дела по одному из эпизодов Хорошавина и Карепкина — о получении взятки в размере 12 млн рублей от рыбопромышленника Анатолия Осадчего.

Отмывались деньги через офшоры и оседали на валютных счетах, подконтрольных сообщникам и их родственникам.

инстинкт1 Доказанная следствием сумма полученных взяток в совокупности составила 522 млн рублей Фото: ТАСС/Следственный Комитет РФ

Как установило следствие, часть взяток поступала наличными прямо в администрацию в коробках из-под ксерокса. В здании для хранения наличности был даже специальный сейф. Иногда деньги оттуда через банкоматы переводили на карточки Хорошавину и членам его семьи.

Что с имуществом?

Изначально на собственность Хорошавина и его сообщников были наложены аресты. По решению суда были заморожены счета экс-губернатора в Газпромбанке, Банке Москвы, Сбербанке и банке ВТБ. Летом того же года супруга чиновника подала на развод.

Генпрокуратура 14 сентября подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества Хорошавина на сумму 1,1 млрд рублей.

Основанием для обращения в суд послужило несоответствие задекларированных доходов семьи губернатора их расходам.

«Анализ доходов семьи Хорошавиных за восемь лет говорит о том, что они заработали более 55 млн рублей. При этом при обысках обнаружено имущество на сумму более 1 млрд рублей», — сообщила прокурор Ирина Кисленко во время заседания в суде Южно-Сахалинска.

инстинкт22 Недвижимость и другая собственность Хорошавина были изъяты по закону «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

У Хорошавиных были конфискованы: четыре квартиры общей кадастровой стоимостью 240 млн рублей, шесть машино-мест стоимостью более 2,9 млн рублей, шесть автомобилей стоимостью около 42,3 млн рублей (в том числе Mercedes-Benz, два Bentley, два Lexus), домовладение, нежилое помещение, земельные участки, более 700 млн рублей, ювелирные изделия и другие ценности.

Хорошавин с иском не согласился, утверждал, что Генпрокуратура провела некорректные подсчеты, завысив стоимость объектов его имущества и собственности его родных.

Суд Южно-Сахалинска всё же согласился с мнением прокуратуры. Недвижимость и другая собственность Хорошавина были изъяты по закону «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Это решение заинтересованные лица пытались безрезультатно оспорить в судебных инстанциях.

«Саша 50%»

Чиновником федерального ранга Александр Хорошавин пробыл недолго. Его серьезная политическая карьера продлилась семь лет, пока он занимал пост губернатора одного из регионов «большой нефтегазовой четверки» России.

До этого уроженец Амурской области трудился в сахалинском городе Оха. До прихода в органы власти он проработал несколько лет, например, старшим мастером объединения «ОХА Нефтегаздобыча». Будучи губернатором, Александр Хорошавин входил в политсовет регионального отделения «Единой России», а тогда, в конце 1980-х — начале 1990-х, был инструктором горкома КПСС.

В чиновники Хорошавин пошел в 1997-м: он получил пост первого вице-мэра Охи и одноименного района. Спустя семь лет политик возглавил город, победив на выборах. В ранге мэра Охи в 2007 году он был предложен на высший руководящий пост в Сахалинской области.

Как писали местные СМИ, сахалинцам мэр нефтеносной территории известен практически не был. Местная пресса даже не могла найти качественную фотографию к новости о его назначении главой региона. Анонимы делились нелестными характеристиками. Например, рассказывали, что за Хорошавиным закрепилось прозвище «Саша 50%» — из-за откатов, которые чиновник якобы требовал с бизнесменов в Охе.

Регион, доставшийся Хорошавину в ведение, имел хорошие экономические показатели. Например, в 2014-м его бюджет показал рост на 63%: доходы составили 155 млрд рублей. Профицит оценивался в 16 млрд. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев тогда обвинял руководство Сахалина в том, что оно скрывает истинный размер доходов. По сахалинцам незаметно, что у региона столько денег, подчеркивал он: «Теперь бюджетная обеспеченность жителей области самая высокая по стране. Жители области должны жить как в Арабских Эмиратах. Но приезжая сюда, я этого не вижу».

инстинкт3 Чиновником федерального ранга Александр Хорошавин пробыл недолго: его серьезная политическая карьера продлилась семь лет, пока он занимал пост губернатора одного из регионов «большой нефтегазовой четверки» России Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Впоследствии Хорошавин в интервью утверждал, что уголовное дело в отношении него связано с тем, что регион стал слишком привлекательным. Он и так был высокодоходным за счет ресурсов, но при нем получил дополнительное развитие: «К моменту ареста [я] сумел сделать достаточно крепкий задел в развитии Сахалина, который в настоящее время дает свои результаты».

Александр Хорошавин значился на достойных местах во всевозможных рейтингах. Например, в рейтинге политической выживаемости губернаторов за 2014 год его оценке могли бы позавидовать многие главы регионов. В числе сильных сторон эксперты выделяли благополучную экономическую ситуацию, управляемость электората и поддержку со стороны «Роснефти». Слабым местом Хорошавина тогда назвали его конфликт с «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ), который нанес сильный ущерб репутации чиновника. Активисты в 2013-м выяснили, что администрация Хорошавина потратила на его пиар более 600 млн рублей, о чем доложили Владимиру Путину. Если после задержания сахалинского губернатора последовала волна арестов, то тогда чиновники один за одним начали демонстративно отказываться от самопродвижения.

В последнем слове перед судом экс-чиновник не так уверенно оценил свои достижения, как в интервью. Он выразил надежду, что годы его губернаторства запомнятся как «не самые плохие» в истории Сахалина.

Завершившийся процесс можно однозначно назвать историческим — после привлечения к ответственности островного хозяина был сломан стереотип о неприкасаемости глав регионов. Один за другим под следствием оказались и коллеги федерального чиновника из других регионов — Вячеслав Гайзер (Коми), Никита Белых (Кировская область), Александр Соловьев (Удмуртия).