Черная полоса Белых

Никита Белых был признан виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строго режима. Также суд назначил бывшему кировскому губернатору штраф в размере 48 млн рублей. Так закончилось еще одно антикоррупционное расследование в отношении чиновника федерального уровня. Портал iz.ru вспомнил головокружительный карьерный взлет одного из самых молодых российских политиков и хронологию развития криминального скандала вокруг губернатора Кировской области.

Оглашение приговора в Пресненском суде столицы по делу о получении взятки в отношении 42-летнего Никиты Белых длилось несколько часов. «Признать виновным, назначить Белых наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья. Экс-губернатору также назначен штраф в два раза превышающий сумму полученной взятки — более 48 млн рублей.

Гособвинение просило для подсудимого десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей.

Поймали за руку

Скандал разразился 24 июня 2016 года — в ресторане столичного отеля Lotte Plaza сотрудники ФСБ задержали действующего на тот момент губернатора Кировской области по подозрению в коррупционном преступлении.

Задержан Белых был с поличным. «Меченые специальным раствором купюры достоинством по 100 евро были переданы Белых под контролем оперативных сотрудников в рамках оперативного эксперимента», — рассказал собеседник агентства ТАСС в тот день.

Почти одновременно с задержанием политика были обнародованы кадры оперативной съемки с участием Белых. Он находился за столом в ресторане с растерянным видом, а на столе перед ним лежали многочисленные стопки купюр достоинством в 100 евро.

Белых_2 Никита Белых во время задержания при получении взятки Фото: ТАСС

На кадрах видно, что ладони политика светятся в лучах ультрафиолетовой лампы. СКР тогда же выступило с официальным сообщением о возбуждении в отношении Белых дела по части 6 статьи 290 УК РФ.

«По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тыс. евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко фабулу окончательного обвинения.

Спустя сутки после задержания он был арестован и водворен в СИЗО, а чуть позже российский президент сместил Белых с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Взял на благое дело

Подробности расследования начали появляться позже во время судебных заседаний об избрании и продлении меры пресечения.

В злополучный для себя день Белых прилетел в столицу с деловой поездкой из Коми, где совместно с коллегой — врио губернатора региона Сергеем Гапликовым — участвовал в официальном мероприятии.

«Завтра в Москве с утра Минфин. Сложное, но нужное совещание. Потом Совет Федерации, Лукойл, инвесторы, моногорода и аэропорт. Выходные в Кирове тоже будут рабочими. Всем спокойной ночи», — написал на своей странице в Facebook накануне задержания, 23 июня, губернатор.

Пообедать чиновник остановился в отеле Lotte Plaza на Новинском бульваре. Компанию губернатору составил гражданин Германии Юрий Судгаймер, топ-менеджер НЛК.

Иностранец заблаговременно сообщил правоохранительным органам о том, что чиновник требует с него деньги. Поэтому передача средств осуществлялась под контролем оперативников ФСБ.

Белых_1 Тома дела экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого во взяточничестве Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Как установили следователи — переданная в ресторане сумма (150 тыс. евро) была лишь очередным траншем от вознаграждения, общая сумма которого составляла 400 тыс. евро. Половина от суммы была им получена еще в 2014 году в своем кабинете. Затем через посредника он получил еще 60 тыс. евро.

Защита пыталась обжаловать не только меру пресечения, но и сам факт возбуждения уголовного дела. «Коммерсанту» адвокат Вадим Прохоров сообщил, что был нарушен порядок привлечения губернатора к уголовной ответственности.

«Главу обычного сельсовета можно привлечь к уголовной ответственности только в особом порядке, а дело в отношении губернатора области, за которого проголосовали 400 тыс. человек, возбудил простой старший следователь», — сообщил защитник.

Другой адвокат Белых Сергей Тетерин заявил изданию, что полученные Никитой Белых деньги — не взятка, а «спонсорская помощь во внебюджетный городской фонд для реконструкции объектов в Кировской области».

Белых_4 Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, на оглашении приговора в Пресненском суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Сам же Белых изначально утверждал, что деньги взял у иностранного инвестора для нужд Кирова. Это заявление подследственного Белых озвучил следователь на одном из первых заседаний в Басманном суде по поводу меры пресечения губернатору.

«Никакой преступной деятельностью я не занимался — взятки не брал и не буду брать. Все показания я дал следователю и готов сотрудничать со следствием и дальше», — сообщил 25 июня 2016 года в суде сам обвиняемый, передавало «РИА Новости».

В марте 2017 года во время заседания о продлении срока содержания Белых под стражей стало известно о новом деле в отношении бывшего главы Вятки. Речь шла о незаконном вознаграждении, которое Белых вымогал у бывшего члена совета директоров НЛК Альберта Ларицкого. Он якобы передал губернатору 200 тыс. евро через его заместителя Сергея Щерчкова.

Белых_5 Супруга Никиты Белых Екатерина Рейферт в коридоре Пресненского суда Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

На протяжении следствия, со слов защитников экс-губернатора, его здоровье резко ухудшилось. На заседаниях Белых появлялся с тростью. А в августе юрист Андрей Грохотов заявил о том, что расследование негативно повлияло на зрение его клиента.

«Помимо имеющихся жалоб на здоровье — давление, диабет, боли в спине и прочее — у Никиты Юрьевича появились жалобы на зрение. Он прочитал большое количество материалов [дела], он почувствовал, что у него упало зрение. Мы требуем, просим провести обследование», — сообщил он «РИА Новости».

Были в заключении у Белых и светлые моменты — в частности, он вступил в брак с Екатериной Рейферт. Причем предложение бывший губернатор сделал девушке во время одного из заседаний в Пресненском суде. Ранее Рейферт проходила по делу в качестве свидетеля.

«Продал душу»

«Госслужба — это система «ниппель»: вход — рубль, выход — десять», — говорил Никита Белых в интервью за две недели до того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело. В той беседе с журналистом он упоминал Алексея Улюкаева, мол, отношения у них не сложились: «Как-то непросто». Сейчас экс-губернатор Кировской области и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который в конце прошлого года был признан виновным в получении взятки, в одной упряжке.

Никита Белых возглавил Кировскую область в 2009 году. Его кандидатуру на высший руководящий пост в регионе предложил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России. Депутаты законодательного собрания Кировской области одобрили его кандидатуру, представители «Единой России» — единогласно. Тогдашний лидер партии Борис Грызлов сразу же выразил поддержку Белых.

Белых_6 Губернатор Кировской области Никита Белых во время инаугурации Фото: РИА Новости

На тот момент Никита Белых был беспартийным. Сразу после того, как Дмитрий Медведев выдвинул его претендентом на губернаторский пост, он вышел из оппозиционного движения «Солидарность». За несколько месяцев до этого Белых отказался от поста председателя «Союза правых сил». С СПС экс-чиновник сотрудничал с самого начала, еще при Сергее Кириенко.

Соратники Белых по оппозиции восприняли его назначение двояко. Кто-то просто отказался с ним сотрудничать в таком качестве, а кто-то отреагировал весьма эмоционально. Например, Мария Гайдар, пытавшаяся тогда отстоять «Союз правых сил», обвинила Никиту Белых в сотрудничестве с представителями власти. Она утверждала, что высокопоставленную должность он получил за размен СПС: «Продал душу дьяволу». Впрочем, это не помешало Гайдар два года проработать на должности зампредседателя правительства Кировской области в подчинении у Белых.

Вице-губернатор в 30

До назначения в Кировскую область опытом работы региональным чиновников он уже располагал. В 2004-м 29-летний Никита Белых стал вице-губернатором по экономике родной Пермской области, получив звание самого молодого замглавы региона России. На этой должности, однако, он пробыл недолго: в 2006 году он перешел из исполнительной в законодательную власть, избравшись от СПС в пермское заксобрание.

Никита Белых шел первым в списках кандидатов «Союза правых сил» на выборах в региональные парламенты — иначе говоря, «паровозом». В первой тройке списка он шел и на выборах в Госдуму пятого созыва вместе с Борисом Немцовым и Мариэттой Чудаковой, однако партия потерпела поражение и не получила ни одного мандата.

Белых_3 Губернатор Кировской области Никита Белых (в центре) во время встречи с жителями поселка Демьяново Фото: ТАСС/Владимир Подгорбунский

Никита Белых считался самым обеспеченным из кандидатов от «Союза правых сил». Тогда в его декларации значился годовой доход почти в 3 млн рублей, несколько земельных участков и четыре квартиры в Пермском крае. В 2015-м, согласно последней справке о доходах Белых в качестве губернатора, он заработал 2,164 млн рублей, в собственности жилой дом почти на 350 «квадратов», земельный участок под ним на 700 кв. м, три квартиры и автомобиль Nissan Patrol.

В разные годы до и в перерыве между работой в госструктурах Никита Белых работал на телевидении, в банках, занимал пост вице-президента «Пермской финансово-производственной группы и гендиректора инвестиционно-банковской группы «Парма».

В должности губернатора Кировской области Никита Белых проработал свыше 7,5 лет. «Так долго не живут», — говорил сам чиновник незадолго до ареста. Вариант отказаться от государственной службы он, по собственному признанию, не рассматривал и хотел остаться в России. Правда, добавлял: «На дипломатическую работу приглашений пока нет».