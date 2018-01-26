Экс-губернатор Белых сравнил себя с героем «Пролетая над гнездом кукушки»

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в последнем слове на заседании суда сравнил себя с героем романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и заявил, что ему не стыдно за свою работу в должности главы региона. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Пятьсот восемьдесят два дня я нахожусь под стражей, всё это время я думаю, как это произошло, кому это выгодно и почему я здесь нахожусь... И, как главный герой романа Кена Кизи, могу сказать: «Я попробовал, чёрт побери», — [но] кому-то это не понравилось», — заявил он на заседании Пресненского суда Москвы.

Никита Белых признал, что «совершал ошибки» в работе, однако ему не стыдно за свою деятельность и он считает единственным справедливым решением свое оправдание. Кроме того, бывший чиновник признался, что сейчас хочет только одного: «Быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня».

По версии следствия, экс-глава Кировской области получил взятки в размере €200 тыс. от предпринимателя Альберта Ларицкого и €400 тыс. от Юрия Судгаймера. За эти деньги Никита Белых обещал обеспечить покровительство их деятельности по освоению леса Кировской области.

Ранее портал iz.ru писал, что прокурор потребовал от суда назначить бывшему губернатору наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа 100 млн рублей.