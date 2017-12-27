Экс-губернатору Никите Белых в суд вызвали скорую помощь

Скорая помощь была вызвана бывшему губернатору Кировской области Никите Белых во время заседания Пресненского суда Москвы по его делу.

Информацию об этом распространил адвокат подсудимого Андрей Грохотов в среду, 27 декабря.

«Он сегодня с раннего утра перемещался с конвоем по различным судам, к обеду был доставлен в Пресненский суд очень уставшим и попросил отдохнуть. Ему предоставили 15 минут и начали заседание», — цитирует его ТАСС.

Бывший глава Кировской области обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму €600 тыс. Белых был задержан сотрудниками Следственного комитета (СК) России и Федеральной службы безопасности (ФСБ) в одном из столичных ресторанов в июне 2016 года. Уголовное дело против экс-губернатора возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере», наказанием по которой может стать от 8 до 15 лет лишения свободы.

14 декабря Белых заключил брак с Екатериной Рейферт. Официальное предложение своей 30-летней избраннице Белых сделал 11 октября на заседании в Пресненском суде Москвы.