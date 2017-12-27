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Экс-губернатору Никите Белых в суд вызвали скорую помощь

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Скорая помощь была вызвана бывшему губернатору Кировской области Никите Белых во время заседания Пресненского суда Москвы по его делу.

Информацию об этом распространил адвокат подсудимого Андрей Грохотов в среду, 27 декабря.

«Он сегодня с раннего утра перемещался с конвоем по различным судам, к обеду был доставлен в Пресненский суд очень уставшим и попросил отдохнуть. Ему предоставили 15 минут и начали заседание», — цитирует его ТАСС.

Бывший глава Кировской области обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму €600 тыс. Белых был задержан сотрудниками Следственного комитета (СК) России и Федеральной службы безопасности (ФСБ) в одном из столичных ресторанов в июне 2016 года. Уголовное дело против экс-губернатора возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере», наказанием по которой может стать от 8 до 15 лет лишения свободы.

14 декабря Белых заключил брак с Екатериной Рейферт. Официальное предложение своей 30-летней избраннице Белых сделал 11 октября на заседании в Пресненском суде Москвы.

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