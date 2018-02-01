Суд оправдал по одному из эпизодов экс-губернатора Белых

Пресненский суд Москвы оправдал по одному из эпизодов дела бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, которому вменялись в вину два коррупционных эпизода.

Судья Татьяна Васюченко заявила об отсутствии неопровержимых доказательств того, что деньги, переданные предпринимателем Альбертом Ларицким бывшему зампредседателя правительства Кировской области Сергею Щерчкову предназначались Белых.

Как сообщал портал iz.ru, Белых задержали 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки. Ему впоследствии предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Получение взятки в особо крупном размере».