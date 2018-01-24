Обвинение запросило 10 лет колонии строгого режима для экс-губернатора Белых

Обвинение требует приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 10 годам колонии строгого режима, а также оштрафовать его на 100 млн рублей. Об этом пишет «РИА Новости».

«В ходе прений сторон по делу Никиты Белых государственный обвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить... наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также обвинение просит назначить Белых штраф в размере 100 млн рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ в Telegram-канале.

Бывший глава Кировской области обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму €600 тыс. Белых был задержан сотрудниками Следственного комитета России и Федеральной службы безопасности в одном из столичных ресторанов в июне 2016 года. Уголовное дело против экс-губернатора возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере», наказанием по которой может стать от 8 до 15 лет лишения свободы. Суд начал рассмотрение дела в сентябре. Бывший глава региона свою вину не признает.

12 января 42-летнего Белых перевели в больницу СИЗО «Матросская тишина» из-за резкого ухудшения самочувствия. Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Белых «передвигается по камере с палочкой» и выглядит неважно.

30 ноября стало известно, что бывший губертор обвенчался со своей женой Екатериной Рейферт в СИЗО «Лефортово» в Москве.