Суд признал Белых виновным в получении взятки

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых признан судом виновным во взяточничестве, сообщает корреспондент iz.ru из зала суда.

Экс-губернатор обвинялся в получении взяток в размере €200 тыс. от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще €400 тыс. от Юрия Судгаймера. Взамен Белых обещал обеспечить покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области.

Белых был задержан в июне 2016 года в ресторане в центре Москвы при передаче последнего транша взятки от Судгаймера в размере €100 тыс.

Гособвинение просило суд приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовать на 100 млн рублей и лишить на восемь лет права занимать должности во власти.

Экс-губернатор себя виновным не признал, а на суде заявлял о совершенной против него провокации.