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Суд отказался от одного из эпизодов по делу Хорошавина

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Фото: РИА Новости/Кирилл Ясько
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Суд Южно-Сахалинска в ходе оглашения приговора по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина отказался от эпизода дачи взятки сахалинским рыбопромышленником Анатолием Осадчим.

Информацию об этом распространил адвокат Хорошавина Ольга Артюхова во вторник, 6 февраля.

«Прокуратура отказалась от обвинения по эпизоду Осадчего, и судья вынесла постановление о прекращении дела по этому эпизоду в отношении Хорошавина и бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина», — цитирует ее ТАСС.

По этому эпизоду бывший глава региона якобы получил 1 млн рублей.

19 декабря Хорошавин попросил в суде оправдание. Экс-губернатор был задержан в марте 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. По версии следствия, экс-чиновник получил взяток на общую сумму 522 млн рублей. Его отстранили от должности губернатора с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Помимо Хорошавина, по делу также проходят его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николай Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям УК РФ «Получение взятки» и «Легализация денежных средств, добытых преступным путем».

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