Адвокаты двоих осужденных по делу экс-губернатора Хорошавина обжалуют приговор

Адвокаты бывших чиновников из команды экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина заявили о несогласии с решением суда и намерении обжаловать приговор.

«Вина моего подзащитного не доказана. Будем обжаловать и добиваться правды», — заявил Игорь Янчук, правозащитник бывшего зампредседателя областного правительства Сергея Карепкина.

Представитель интересов экс-помощника Хорошавина Андрея Икрамова — Юрий Сюзюмов — также выразил несогласие с вынесенным решением.

«Считаю решение необоснованным. Мы намерены идти до конца, до Европейского суда готовы дойти», — цитирует Сюзюмова агентство «Интерфакс».

Ольга Дружинина, адвокат экс-министра сельского хозяйства региона Николая Борисова, согласилась с приговором и назвала его справедливым. Защитник Хорошавина Ольга Артюхова покинула здание суда без общения с журналистами.

9 февраля Карепкин, Борисов и Икрамов были признаны виновными в получении взяток. Карепкина приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей. Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей, однако, учитывая его нахождение под домашним арестом, он должен выплатить 2,5 млн рублей. Икрамов приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 176 млн рублей. Сам экс-губернатор Сахалинской области был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Вердикт был оглашен в городском суде Южно-Сахалинска.