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Защита экс-губернатора Белых обжаловала приговор

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
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Защита обжаловала приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на восемь лет колонии. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

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«Буквально вчера я получил полную мотивированную копию приговора и сегодня подал краткую апелляционную жалобу на него», — сказал Грохотов на пресс-конференции.

Суд 1 февраля приговорил Никиту Белых к восьми годам строгого режима. Кроме того, бывшего главу Кировской области обязали выплатить штраф в размере 48 млн рублей. Экс-губернатор свою вину так и не признал.

Бывшего губернатора задержали 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки, он пробыл в СИЗО 19 месяцев.

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