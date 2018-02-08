Защита экс-губернатора Белых обжаловала приговор

Защита обжаловала приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на восемь лет колонии. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Буквально вчера я получил полную мотивированную копию приговора и сегодня подал краткую апелляционную жалобу на него», — сказал Грохотов на пресс-конференции.

Суд 1 февраля приговорил Никиту Белых к восьми годам строгого режима. Кроме того, бывшего главу Кировской области обязали выплатить штраф в размере 48 млн рублей. Экс-губернатор свою вину так и не признал.

Бывшего губернатора задержали 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки, он пробыл в СИЗО 19 месяцев.