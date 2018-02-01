Суд приговорил Белых к 8 годам строгого режима

Пресненский районный суд приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам строгого режима, сообщает корреспондент портала iz.ru из зала суда. Также суд постановил его выплатить штраф в размере 48 млн руб.

Экс-губернатор себя виновным не признал.

Ранее суд оправдал Белых по одному из эпизодов дела. Судья Татьяна Васюченко заявила об отсутствии неопровержимых доказательств того, что деньги, которые передал бизнесмен Альберт Ларицкий бывшему зампреду правительства Кировской области Сергею Щерчкову предназначались Никите Белых.

Белых было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»): получении лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес» в перечень приоритетных инвестиционных проектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений.

Бывшего губернатора задержали 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки, он пробыл в СИЗО 19 месяцев.

28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.