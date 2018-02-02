Жена Белых назвала смертельным приговор экс-губернатору

Супруга приговоренного к восьми годам экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина Рейферт прокомментировала приговор мужу.

«Мы сегодня просили каждые два часа делать перерывы на капельницы по требованию врача. И когда сегодня перерыв опоздал на полчаса, Никита Юрьевич начал буквально терять сознание. Восемь лет — или шесть с зачетом — для него смертный приговор. Мы стоим перед выбором — либо смириться (и это смертная казнь), либо бороться», — сказала Рейферт в интервью радио «Комсомольская правда». Жена Белых добавила, что намерена обжаловать приговор.

Во время оглашения приговора Рейферт задала супругу странный вопрос. «Помнишь, когда мой день рождения?» — крикнула она, когда Белых выводили из зала. По мнению некоторых изданий, супруга таким образом напомнила Белых какую-то вещь, которую знают только они.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 1 февраля Пресненский районный суд приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.