Следствие рассказало о «сладкой жизни» Белых

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых явно жил не по средствам, считают в Следственном комитете (СК) РФ.

«Часто на выходные и праздничные дни отдыхал за пределами Кировской области и за границей, снимал дорогие отели, содержал семью и многочисленных избранниц», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Бывший губернатор оплачивал учебу сына в Англии, выдавал жене 200 тыс. рублей ежемесячно.

Следствие отмечает, что «по понятным причинам» Никита Белых не афишировал свой образ жизни, пишет «Российская газета».

Напомним, 1 февраля Пресненский районный суд приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам строгого режима. Защита намерена обжаловать приговор и квалификацию дела.