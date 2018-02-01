Меркачева: Белых не доживет до завершения тюремного срока

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, учитывая все его болезни, не доживет до завершения тюремного срока, заявила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Всё время, что Никита Юрьевич проведет за решеткой, к нему и колонии, где он (будет находиться), будет приковано внимание общественности. Так что сложнее всего придется ФСИН. Впрочем, с учетом всех его болезней и отсутствия ухода врачей в колонии он восемь лет там просто не проживет», — приводит «РИА Новости» слова правозащитницы.

Меркачева отметила, что сомнений в таком решении суда ни у кого не было, в том числе и у самого Белых. Она отметила, что суд «очень торопился» с вынесением приговора и даже не дождался окончания лечения в тюремной больнице.

Правозащитница добавила, что защита Белых подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как писал портал iz.ru, в четверг, 1 февраля, Пресненский районный суд Москвы признал экс-губернатора Кировской области виновным в «получении взятки в особо крупном размере». Белых приговорили к восьми годам тюрьмы строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 48 млн рублей.