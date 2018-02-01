Защита Белых обжалует срок и квалификацию приговора

Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, признанного виновным в получении взятки и осужденного на восемь лет колонии строгого режима, обжалует приговор.

Как сообщил ТАСС адвокат Андрей Грохотов, защита не согласна с квалификацией и сроком приговора.

«Мы рады, что суд услышал наши доводы и по одному эпизоду Никита Юрьевич был оправдан. Однако по эпизоду с Судгаймером мы недовольны, обязательно обжалуем приговор», — сказал Грохотов.

Также адвокат отметил, что вызывает опасения здоровье Белых. В то же время Грохотов пояснил, что заболевания осужденного не подпадают под список правительства РФ, которым предусматривается освобождение от отбывания наказания.