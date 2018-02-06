Ряд экс-министров Греции обвиняются в подкупе фармкомпанией Novartis

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поручил передать в парламент документы о взяточничестве по скандалу вокруг греческого филиала швейцарской фармацевтической компании Novartis. Об этом сообщил глава Минюста Ставрос Контонис после совещания на тему завышения цен на лекарства в 55 странах мира.

По данным СМИ, в деле фигурируют два бывших премьер-министра и восемь экс-министров, однако ряд политиков свою причастность к делу отрицают. В Минюсте подчеркнули, что дело не имеет политической подоплеки.

Как сообщает «РИА Новости», Контонис назвал дело Novartis «самым большим скандалом с момента создания современного греческого государства», сравнив его со скандалом вокруг Siemens, который обошелся греческому государству в €2 млрд.

Один из крупнейших мировых производителей лекарств — швейцарская компания Novartis — подозревается в подкупе врачей и госслужащих за продвижение ее лекарственных средств. Следствие утверждает, что завышение цен на лекарства в Греции «сыграло роль катализатора на мировом фармацевтическом рынке». Кроме того, Греция является страной-ориентиром для установления цен на лекарственные средства в 55 странах.