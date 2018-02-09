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Чиновники из команды экс-губернатора Хорошавина осуждены за взятки

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Фото: РИА Новости/Кирилл Ясько
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Трое бывших чиновников из команды экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина признаны виновными в получении взяток. Такой вердикт в пятницу, 9 февраля, был оглашен в городском суде Южно-Сахалинска.

По словам судьи Елены Поликиной, экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей.

Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей. С учетом нахождения под домашним арестом он должен выплатить 2,5 млн рублей, сообщает ТАСС.

Экс-помощник Хорошавина Андрей Икрамов приговорен к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 176 млн рублей.

Сам экс-губернатор Сахалинской области был приговорен к 13 годам колонии строго режима и штрафу в 500 млн рублей.

Карепкин, Борисов и Икрамов были задержаны одновременно со своим руководителем в марте 2015 года. Фигурантам дела было выдвинуто обвинение в получении взяток в особо крупном размере и легализации денежных средств, добытых преступным путем.  

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