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На оглашении приговора Хорошавину суд перешел к выводам 11-месячного следствия

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Суд Южно-Сахалинска 9 февраля продолжил оглашать приговор экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и нескольким его подчиненным, обвиняемым в получении взяток.

Судья перешла к оглашению выводов на основании 11-месячного судебного следствия.

Оглашение приговора длится четвертый день. Ранее были озвучены доказательства сторон обвинения и защиты.

Экс-губернатор Александр Хорошавин, его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Борисов обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Также им предъявлены обвинения по статье «Легализация денежных средств, добытых преступным путем».

Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет, суд начался в марте 2017 года.

Обвинение запросило для Хорошавина 13 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

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