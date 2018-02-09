На оглашении приговора Хорошавину суд перешел к выводам 11-месячного следствия

Суд Южно-Сахалинска 9 февраля продолжил оглашать приговор экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и нескольким его подчиненным, обвиняемым в получении взяток.

Судья перешла к оглашению выводов на основании 11-месячного судебного следствия.

Оглашение приговора длится четвертый день. Ранее были озвучены доказательства сторон обвинения и защиты.

Экс-губернатор Александр Хорошавин, его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Борисов обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Также им предъявлены обвинения по статье «Легализация денежных средств, добытых преступным путем».

Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет, суд начался в марте 2017 года.

Обвинение запросило для Хорошавина 13 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.