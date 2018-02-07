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Чтение приговора экс-губернатору Сахалина Хорошавину перенесли на четверг

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Фото: РИА Новости/Кирилл Ясько
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Оглашение приговора экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, которого обвиняют в получении взяток в крупном размере, продолжится в четверг в городском суде Южно-Сахалинска.

Об этом объявила судья Елена Поликина на заседании 7 февраля. 

Экс-главу Сахалинской области обвиняют в девяти эпизодах взяточничества на общую сумму 522 млн рублей. Прокурор требует для него 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. 

Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет, суд начался в марте 2017 года.

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