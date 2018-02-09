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Сахалинский экс-губернатор Хорошавин приговорен к 13 годам колонии

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин признан виновным в получении взяток и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Такой вердикт 9 января огласила судья Елена Поликина.

«Суд постановил: признать Хорошавина виновным по восьми эпизодам получения взятки», — объявила судья.

Хорошавин признан виновным в получении взяток на общую сумму 522 млн рублей.

Чиновник был задержан 3 марта 2015 года на рабочем месте после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. Он был отстранен от должности губернатора с формулировкой «в связи с утратой доверия». Исходя из обвинения Хорошавина в получении взяток в особо крупном размере прокурор требовал для него 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. В последнем слове Хорошавин заявлял о своей невиновности.

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