Сахалинский экс-губернатор Хорошавин приговорен к 13 годам колонии

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин признан виновным в получении взяток и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Такой вердикт 9 января огласила судья Елена Поликина.

«Суд постановил: признать Хорошавина виновным по восьми эпизодам получения взятки», — объявила судья.

Хорошавин признан виновным в получении взяток на общую сумму 522 млн рублей.

Чиновник был задержан 3 марта 2015 года на рабочем месте после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. Он был отстранен от должности губернатора с формулировкой «в связи с утратой доверия». Исходя из обвинения Хорошавина в получении взяток в особо крупном размере прокурор требовал для него 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. В последнем слове Хорошавин заявлял о своей невиновности.