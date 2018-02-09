Издатель Daily Mirror покупает ряд таблоидов и журналов за $176 млн

Компания Trinity Mirror, издающая британскую газету Daily Mirror, приобретает у медиагруппы Northern & Shell ряд изданий, включая таблоиды Daily Express и Daily Star, за £126,7 млн (около $176,8 млн). Об этом говорится в документе, размещенном на сайте компании.

Кроме вышеупомянутых газет (как печатных, так и онлайн-версий), под крыло Trinity Mirror перейдут журналы OK!, New! и Star, также она получит 50% акций ирландской версии Daily Star.

Первоначальный платеж составит $66,4 млн, а остальная часть суммы деньгами и ценными бумагами будет выплачена в период с 2020 по 2023 год.

Как сказано в документе, Trinity Mirror хочет создать более крупную компанию, чтобы снизить эффект от продаж печатных изданий и уменьшить отток читателей и рекламодателей в онлайн-СМИ. Добиться этого компания хочет за счет максимально широкого охвата информационного поля, производства качественного контента, а также снижения издержек за счет активного обмена информацией между изданиями во избежание дублирования работы.

Ранее владелец портала iz.ru — компания НМГ — и Sony Pictures Television объявили о заключении сделки. НМГ приобрела 80% компании, осуществляющей вещание пакета платных каналов Sony на территории РФ.