НМГ и Sony Pictures Television создали совместное предприятие в России

Национальная Медиа Группа (НМГ) и международная компания Sony Pictures Television объявили о заключении сделки. НМГ приобрела 80% компании, осуществляющей вещание пакета платных каналов Sony на территории России.

«Партнёрство с мировым игроком Sony расширяет присутствие НМГ в сегменте платного телевидения, дополняя портфель уникальных брендов. Sony Pictures является крупным мейджором, что открывает возможности для потенциального сотрудничества и в других областях», - заявила Генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

В результате сделки на каналах Sony Turbo, Sony Sci-Fi и Sony Entertainment Channel будет продаваться реклама.

Sony Pictures Television Networks осуществляет управление развлекательными каналами, охват которых составляет почти 2 млрд зрителей по всему миру. Контент для этих каналов производится как Sony Pictures, так и закупается у сторонних производителей.