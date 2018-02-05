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НМГ и Sony Pictures Television создали совместное предприятие в России

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Фото: пресс-служба ЗАО «НМГ»
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Национальная Медиа Группа (НМГ) и международная компания Sony Pictures Television объявили о заключении сделки. НМГ приобрела 80% компании, осуществляющей вещание пакета платных каналов Sony на территории России.

«Партнёрство с мировым игроком Sony расширяет присутствие НМГ в сегменте платного телевидения, дополняя портфель уникальных брендов. Sony Pictures является крупным мейджором, что открывает возможности для потенциального сотрудничества и в других областях», - заявила Генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

В результате сделки на каналах Sony Turbo, Sony Sci-Fi и Sony Entertainment Channel будет продаваться реклама.

Sony Pictures Television Networks осуществляет управление развлекательными каналами, охват которых составляет почти 2 млрд зрителей по всему миру. Контент для этих каналов производится как Sony Pictures, так и закупается у сторонних производителей.

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