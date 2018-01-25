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«СТС Медиа» приобрел киностудию «Водород»

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Холдинг «СТС Медиа» приобрел пакет акций киностудии «Водород». Как пишет в четверг, 25 января, газета «Ведомости», эту информацию подтвердили гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и один из основателей «Водорода» Михаил Врубель.

Стороны не раскрывают сумму сделки, однако отмечается, что в ближайшее время «СТС Медиа» планирует довести долю в «Водороде» до контрольной. По данным источника «Ведомостей», на данный момент холдинг приобрел 25%  акций киностудии.

По словам Врубеля, благодаря сделке «Водород» стал эксклюзивным партнером «СТС Медиа» по кинопроизводству.

Муругов со своей стороны отметил, что для СТС кино всегда играло важную роль. Теперь же холдинг начинает заниматься непосредственно кинопроизводством. «И так мы сможем лучше контролировать качество и продвижение кино, которое потом показываем в эфире», — заключил он.

Студия «Водород» была создана в 2011 году продюсерами Михаилом Врубелем, Александром Андрющенко и Александром Войтицким. Войтицкий перестал владеть долей в студии с 2015 года.

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