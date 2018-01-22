Светлаков и Незлобин станут новыми лицами СТС

Комедийные артисты телеканала ТНТ Сергей Светлаков и Александр Незлобин станут новыми лицами СТС с лета 2018 года. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на гендиректора «СТС медиа» Вячеслава Муругова.

Он пояснил, что актеры станут не только вести шоу, но и будут создавать по заказу телеканала развлекательные передачи, комедийные сериалы и, возможно, фильмы.

Как указывает Муругов, контракт артистов с СТС начинает действовать с 1 июля.

Светлаков и Незлобин, в свою очередь, подтвердили газете данную информацию. Они также рассказали, что создают совместную студию, которая будет делать проекты по заказу СТС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Сергей Светлаков стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Артист родился в Екатеринбурге, одном из городов-участников чемпионата.