Стали известны имена наставников нового сезона проекта «Голос. Дети»

Наставниками юных исполнителей пятого сезона телевизионного проекта «Голос. Дети» станут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста, сообщили в пресс-службе «Первого канала».

Музыканты ранее работали в рамках проекта, однако Валерий Меладзе выступал наставником у детей, а рэпер Баста — у взрослых. В таком составе музыканты соберутся вместе в качестве наставников в рамках проекта впервые. В новом сезоне телепроекта «Голос» примут участие юные вокалисты в возрасте от 7 до 14 лет со всей страны, которым удалось пройти несколько этапов кастинга.

«Всего на конкурс было прислано около 7 тыс. работ, в шорт-лист вошла 1 тыс. претендентов, которых пригласили на кастинги в «Останкино», и только 123 сильнейших поднимутся на сцену «Голоса» на стадии «слепых» прослушиваний», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Ранее портал iz.ru сообщал, что победителем шестого сезона телепроекта «Голос» стал Селим Алахяров. По итогам зрительского СМС-голосования Алахяров набрал 67,3% голосов. За победу он получил статуэтку, 1 млн рублей и автомобиль. Вместе с Алахяровым в финал шоу вышли Ян Гэ, Ладислав Бубнар и Тимофей Копылов.