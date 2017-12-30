Назван победитель шестого сезона шоу «Голос»

Победителем шестого сезона телевизионного шоу «Голос» стал Селим Алахяров. Финал проекта был показан в прямом эфире «Первого канала».

По итогам зрительского СМС-голосования Алахяров набрал 67,3% голосов. За победу он получил статуэтку шоу, 1 млн рублей и автомобиль. Вместе с Алахяровым в финал шоу вышли Ян Гэ, Ладислав Бубнар и Тимофей Копылов.

Доход от зрительского голосования пойдет на благотворительные цели, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что собранные средства будут перечислены службе помощи «Милосердие».

Ранее портал iz.ru писал о победителе 18-го сезона телепроекта «Битва экстрасенсов».