Опубликован топ-20 рейтинговых телепрограмм 2017 года

Опубликован топ-20 самых рейтинговых телепроектов 2017 года. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

По данным издания, 16 позиций из 20 занимает «Первый канал», остальные — «Россия 1». Абсолютными лидерами в списке традиционно являются трансляция парада Победы и следующий за ним выпуск новостей. Также высокий интерес у россиян вызвал документальный сериал Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине.

Из художественных фильмов в топ-20 попали картины «Экипаж» и «Офицеры». Также высокие рейтинги по-прежнему получает фильм «Москва слезам не верит». Самым популярным российским сериалом была признана историческая драма «Екатерина. Взлет».

Из развлекательных программ в список лучших вошли проекты «Первого канала» «Лучше всех!», «Голос. Дети» и «Голос». Отмечается, что «Лучше всех!» становилась самой популярной передачей недели 15 раз.

Среди ток-шоу наивысший рейтинг получили выпуски «Пусть говорят», посвященные тайнам семьи Спартака Мишулина и скандалам вокруг Дианы Шурыгиной.

Также в топ-20 телепроектов 2017 года вошли парад ко Дню ВМФ, футбольный матч между сборными России и Португалии в рамках Кубка конфедераций, хоккейный матч Россия–Канада в рамках чемпионата мира, а также новогодний «Юмор года».

25 декабря портал iz.ru писал, что РЕН ТВ стал вторым по популярности телеканалом у мужчин с долей 8,4%, а в выходные — самым популярным телеканалом с долей 8,8%.