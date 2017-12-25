Прямой эфир

РЕН ТВ назвали вторым по популярности телеканалом у российских мужчин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2017 году РЕН ТВ стал вторым по популярности телеканалом у российских мужчин с долей 8,4%, а в выходные — самым популярным телеканалом с долей 8,8%. Как сообщает в понедельник, 25 декабря, портал Sostav.ru, об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope, проводившей опрос среди мужчин в возрасте от 25 до 54 лет.

Кроме того, РЕН ТВ вновь признан каналом с самой молодой аудиторией и занял третье место в рейтинге цитируемости «Медиалогии». Также он вошел в четверку наиболее популярных каналом с информационным вещанием. Так, средняя доля новостных линеек РЕН ТВ составила 6,2%.

Sostav.ru отмечает, что основным событием 2017 года для РЕН ТВ стал запуск Мультимедийного информационного центра «Известия», который объединил возможности новостных служб телеканала, «Пятого канала» и газеты «Известия».

В 2017 году РЕН ТВ отметил 20-летний юбилей. Мероприятия, организованные по этому случаю в Москве и других городах России, посетили более 1 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ZRTG и телеканал РЕН ТВ подписали Меморандум о сотрудничестве
Яркая музыкальная премьера состоится в эфире РЕН ТВ
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017