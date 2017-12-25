РЕН ТВ назвали вторым по популярности телеканалом у российских мужчин

В 2017 году РЕН ТВ стал вторым по популярности телеканалом у российских мужчин с долей 8,4%, а в выходные — самым популярным телеканалом с долей 8,8%. Как сообщает в понедельник, 25 декабря, портал Sostav.ru, об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope, проводившей опрос среди мужчин в возрасте от 25 до 54 лет.

Кроме того, РЕН ТВ вновь признан каналом с самой молодой аудиторией и занял третье место в рейтинге цитируемости «Медиалогии». Также он вошел в четверку наиболее популярных каналом с информационным вещанием. Так, средняя доля новостных линеек РЕН ТВ составила 6,2%.

Sostav.ru отмечает, что основным событием 2017 года для РЕН ТВ стал запуск Мультимедийного информационного центра «Известия», который объединил возможности новостных служб телеканала, «Пятого канала» и газеты «Известия».

В 2017 году РЕН ТВ отметил 20-летний юбилей. Мероприятия, организованные по этому случаю в Москве и других городах России, посетили более 1 млн человек.