Mail.ru запускает онлайн-сервис для коллективных покупок
Международная компания Mail.ru Group запускает сервис для коллективных покупок онлайн, благодаря которому пользователи смогут кооперироваться, чтобы приобретать вещи со скидкой.
Как заявили в компании, так называемая групповая скидка активируется, если один и тот же товар в течение суток закажут одновременно два и более покупателей.
При этом размер скидки не зависит от количества желающих приобрести товар, а определяется продавцом.
Бета-версия нового приложения уже запущена на Android и в ближайшем времени появится на iOS, передает «Экономика сегодня».
Из информации на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности следует, что Mail.ru Group подала заявку на регистрацию товарных знаков «Дешевле вместе» и «Купи вместе».