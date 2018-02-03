Mail.ru запускает онлайн-сервис для коллективных покупок

Международная компания Mail.ru Group запускает сервис для коллективных покупок онлайн, благодаря которому пользователи смогут кооперироваться, чтобы приобретать вещи со скидкой.

Как заявили в компании, так называемая групповая скидка активируется, если один и тот же товар в течение суток закажут одновременно два и более покупателей.

При этом размер скидки не зависит от количества желающих приобрести товар, а определяется продавцом.

Бета-версия нового приложения уже запущена на Android и в ближайшем времени появится на iOS, передает «Экономика сегодня».

Из информации на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности следует, что Mail.ru Group подала заявку на регистрацию товарных знаков «Дешевле вместе» и «Купи вместе».