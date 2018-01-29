Таможенники усилили контроль за покупками россиян за границей. Оперативно отслеживать информацию о приобретенных товарах им помогают сотрудники зарубежных правоохранительных органов и система tax free.

Без пошлины в Россию можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до €10 тыс. Если же сумма превышает этот порог, то с нее необходимо заплатить пошлину 30%.

В случае неуплаты налога человеку грозят штраф, конфискация товара или даже уголовная ответственность.

Оба канала по отслеживанию покупок заработали в конце прошлого года. За это время сотрудниками Федеральной таможенной службы пресечено несколько десятков попыток провезти через границу дорогие часы, одежду, украшения и аксессуары.

Всего начато более 40 экспертиз различных товаров на сумму около 200 млн рублей, сообщает «РИА Новости».