Украина хочет ввести одноразовые электронные визы за $65

Украина планирует ввести одноразовые электронные визы сроком на 30 дней стоимостью $65, рассказал глава департамента консульской службы МИД страны Сергей Погорельцев в интервью газете «Европейская правда».

По его словам, виза будет действовать для всех стран, которые не входят в список государств миграционного риска, которых сейчас насчитывается 70 (в основном африканские и страны Ближнего Востока).

Виза будет отправляться по электронной почте, ее нужно самостоятельно распечатать на принтере и привезти на паспортный контроль.

При этом Погорельцев не исключил, что таким образом могут начать оформлять и многоразовые визы.

Ранее портал iz.ru выяснил, какие страны облегчили визовый режим для россиян. Среди них — Япония, ОАЭ и Катар.