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Украина хочет ввести одноразовые электронные визы за $65

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Украина планирует ввести одноразовые электронные визы сроком на 30 дней стоимостью $65, рассказал глава департамента консульской службы МИД страны Сергей Погорельцев в интервью газете «Европейская правда».

По его словам, виза будет действовать для всех стран, которые не входят в список государств миграционного риска, которых сейчас насчитывается 70 (в основном африканские и страны Ближнего Востока).

Виза будет отправляться по электронной почте, ее нужно самостоятельно распечатать на принтере и привезти на паспортный контроль.

При этом Погорельцев не исключил, что таким образом могут начать оформлять и многоразовые визы. 

Ранее портал iz.ru выяснил, какие страны облегчили визовый режим для россиян. Среди них — Япония, ОАЭ и Катар.

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