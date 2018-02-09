Украина хочет ввести одноразовые электронные визы за $65
Украина планирует ввести одноразовые электронные визы сроком на 30 дней стоимостью $65, рассказал глава департамента консульской службы МИД страны Сергей Погорельцев в интервью газете «Европейская правда».
По его словам, виза будет действовать для всех стран, которые не входят в список государств миграционного риска, которых сейчас насчитывается 70 (в основном африканские и страны Ближнего Востока).
Виза будет отправляться по электронной почте, ее нужно самостоятельно распечатать на принтере и привезти на паспортный контроль.
При этом Погорельцев не исключил, что таким образом могут начать оформлять и многоразовые визы.
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