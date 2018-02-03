Минкомсвязь планирует к маю утвердить правила сбора биометрических данных

Министерство связи и массовых коммуникаций планирует до 30 апреля утвердить порядок сбора, обработки и хранения биометрических персональных данных россиян для удаленной идентификации в банковских системах.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 15 февраля.

В документе говорится, что к 20 мая ведомство может утвердить методику проверки биометрических данных в финансовых структурах.

Как сообщал портал iz.ru, ряд российских банков начал подготовку к сбору биометрических данных своих клиентов еще в октябре 2017 года.

Законопроект, обязывающий банки собирать изображения лиц и голосовые слепки своих клиентов, ЦБ разработал в конце августа того года.

Закон, устанавливающий правовые основы для удаленной идентификации клиентов банка с использованием их биометрических данных, содержащихся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря.