Украинские депутаты пикетируют польский сейм

Закон о запрете бандеровской идеологии стал причиной пикетирования польского сейма депутатами от Радикальной партии Украины. Украинские депутаты приехали в Варшаву в полном составе — в пикетах принимает участие вся фракция.

Украинские радикалы требуют отмены закона, видеоролик, сделанный на месте акции, транслирует в Facebook лидер партии Олег Ляшко.

«Цель нашего визита одна — обратить внимание польских политиков на недопустимость действий, которые ухудшают двусторонние отношения», — приводит его слова «РИА Новости». По словам Ляшко, украинские депутаты хотят «обратить внимание польских политиков на то, что не нужно копаться в прошлом, а нужно двигаться вперед и искать то, что нас объединяет».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о беспомощности законов Польши перед исторической правдой.

Во вторник польский лидер Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность, в частности, за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни. Законом также предусмотрена ответственность за утверждение, что поляки помогали нацистам во время Второй мировой войны, и за употребление слов «польский лагерь смерти». Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что главная цель нового закона — это не допустить искажения истории.