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«Вести» не будут освобождать офис в центре Киева

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Фото: wikipedia.org
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Украинское издание «Вести» не станет освобождать офис, арендуемый в бизнес-центре «Гулливер» в центре Киева, по предписанию Генпрокуратуры страны. «Вести» будут оспаривать свое право на долгосрочную аренду помещений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление издание.

В пятницу, 6 октября, заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, что имущество экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, которое было арестовано, передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений.

Среди арестованного имущества — помещения, арендуемые редакцией «Вестей», поэтому, как заявил Матиос, издание должно согласовывать условия их использования с нацагентством.

Договор аренды помещения был рассчитан на долгосрочный период, указывает издание. В заявлении «Вестей» отмечается, что работа редакций — сложный технологический процесс. В редакции расценивают действия генпрокуратуры Украины как «расправу с неугодными СМИ».

Портал iz.ru сообщил, что МИД РФ раскритиковали решение Киева о введении ограничений на гастроли российских артистов.

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