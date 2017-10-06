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В МИД назвали паранойей запрет Киева на гастроли российских артистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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МИД РФ раскритиковали решение Киева о введении ограничений на гастроли российских артистов. Верховная рада Украины 5 октября одобрила внесение изменений в закон «О гастрольной деятельности на Украине».

«Украинские законотворцы, видимо, в очередном припадке паранойи сочли российских деятелей культуры «тайным оружием Москвы» и боятся, что их концерты и спектакли подорвут территориальную целостность Украины», — подчеркнули в российском дипведомстве.

В МИД заявили, что Украина превращается в полицейское государство, хотя «не так давно с помпой приняла закон об осуждении тоталитарных режимов». Киев возводит «железный занавес», разрешая СБУ инициировать подобные законопроекты, отметили в ведомстве.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что новые поправки ужесточают требования для организации гастрольных мероприятий, в которых участвуют российские граждане. Так, для заключения договора им необходимо подать запрос в СБУ не позднее чем за 30 дней до дня проведения мероприятия. При нарушении этого закона организаторам грозит штраф $6–12 тыс.

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