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Полиция Киева заставила девушек раздеваться в поисках активисток Femen

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Фото: РИА Новости/Виталий Залесский
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Полиция в здании Оболонского районного суда Киева во избежание провокаций со стороны активистского движения Femen во время допроса президента Украины Петра Порошенко усилила меры безопасности и заставила всех женщин расстегивать верхнюю одежду при входе. Благодаря такому подходу правоохранителям удалось обнаружить одну активистку Femen. Девушку задержали и доставили в райотдел полиции, сообщает «Утро.ру».

Проверки проходили и внутри здания. По словам очевидцев, всех женщин-блондинок заводят в туалет и заставляют раздеваться, снимать свитера, платья и рубашки, а перед входом в зал суда полицейские организовали еще одну комнату для досмотра. По данным «Дни.ру», представители движения Femen уже отреагировали на беспрецедентные меры безопасности в здании суда, куда президент Украины даже не намерен являться лично. Феминистки отметили, что впервые за всю свою десятилетнюю практику «международных мирных протестов» столкнулись с такой шовинистической мерой, а также сравнили данные действия полиции с «гитлеровским нацизмом».

Допрос Порошенко по делу о госизмене бывшего лидера страны Виктора Януковича, которое рассматривается заочно в украинском суде с 4 мая 2017 года, назначен на среду, 21 февраля, однако сам президент в суд не приедет. Суд получил из президентской администрации ходатайство о даче показаний по видеосвязи и удовлетворил его. Обвинению осталось допросить двоих свидетелей — Петра Порошенко и постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко. После этого суд сможет начать опрос свидетелей со стороны защиты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что активистка Femen устроила акцию во время визита Порошенко в Вену.

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