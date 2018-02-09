Опубликовано видео нападения активистки Femen на Порошенко в Вене

В интернете опубликовали видео нападения активистки Femen Алисы Виноградовой на президента Украины Петра Порошенко в Австрии, пишет телеканал РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что украинский лидер прибыл с рабочим визитом в Австрию, где посетил с супругой Венский бал.

Инцидент произошел на красной дорожке. Представительница Femen выступала против приезда Порошенко на данное мероприятие.

«Цель атаки — оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко», — говорится в сообщении Femen.

По данным агентства Unian, визит украинского президента в Австрию обойдется примерно в 800 тыс. гривен ($29,3 тыс).