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Украина готовит стратегию вступления в НАТО

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Администрация президента Украины Петра Порошенко разрабатывает законопроект о национальной безопасности, который закрепит стратегические шаги Киева на пути к членству в НАТО. Об этом заявила представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко.

«Этот законопроект определит основную стратегию Украины по тем стандартам, которые должна взять на себя Украина, чтобы наши европейские, евроатлантические партнеры увидели, что мы в одностороннем порядке, даже не имея плана присоединения к

НАТО, уже осуществляем соответствующие мероприятия», –– цитирует Луценко «РИА Новости».

Она также отметила, что законопроект определяет, какие службы войдут в национальную безопасность и оборону Украины.

«Это Служба безопасности Украины, Нацгвардия, вооруженные силы Украины, войска спецназначения и прочее», –– сказала Луценко добавив, что к 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

В 2014 году Украина отказалась от статуса внеблокового государства. В 2016 году в несколько законов внесли поправки, закрепляющие вступление в НАТО целью внешней политики страны.

Новый законопроект может быть рассмотрен радой уже 1 марта.

21 февраля министр иностранных дел Украина Павел Климкин заявил, что страна пока не может стать частью Евросоюза и Североатлантического альянса, но в будущем заслужит это право.

Согласно данным опроса, интеграцию в ЕС поддерживают более 50% жителей Украины, около 43% высказались за вступление в НАТО.

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