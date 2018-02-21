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Генсек НАТО Столтенберг рассказал о диалоге с Россией в Арктике

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью, что страны-члены альянса будут стремиться к сотрудничеству и налаживанию диалога с Россией в Арктике.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Столтенберга журналу Foreign Policy.

Генсек НАТО отметил, что в северных регионах возросла напряженность, но альянс должен стремиться к налаживанию сотрудничества, которое развивалось «с Россией в течение десятилетий». Столтенберг добавил, что даже во времена холодной войны в НАТО «видели примеры сотрудничества на Севере между странами-членами НАТО и Советским Союзом».

Также генсек НАТО констатировал, что НАТО уже находится в Арктике, половина Норвегии располагается за полярным кругом. «Мы должны там присутствовать, но лишь в оборонительных целях», — заключил он.

Портал iz.ru ранее во вторник сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о попытках США и НАТО скрыть присутствие «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Афганистане. Также стало известно, что Центр военно-космической разведки для НАТО создадут в Чехии.

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