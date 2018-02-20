Центр военно-космической разведки для нужд НАТО создадут в Чехии

В Чехии будет создан центр военно-космической разведки для нужд НАТО. Информацию об этом обнародовала глава минобороны республики Карла Шлехтова.

Центр будет получать снимки как с государственных, так и с частных спутников и создавать из них реальную картину происходящего. Кроме использования в военных целях, центр будет предоставлять информацию для медиков и спасателей.

«Это также станет доказательством того, что наши специалисты ни в чем не отстают от лучших профессионалов мира», — цитирует «РИА Новости» Шлехтову.

31 января министерство образования Чехии сообщило, что выпущенный в 2017 году в Чехии атлас, на котором полуостров Крым обозначен как территория России, изъят из обращения.

В ведомстве подчеркнули, что ознакомились с данной ситуацией и исключили атлас из списка рекомендованных учебных пособий.