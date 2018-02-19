Столтенберг заявил о рисках России развязать новую ядерную гонку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия рискует развязать новую ядерную гонку в Европе. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

По его словам, в качестве одной из сторон договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США считают, что Россия угрожает соглашению и собирается начать разработку и испытания новой ракеты средней дальности.

При этом Столтенберг заявил, что, проводя ядерные учения и модернизируя ядерный арсенал оружия, РФ рискует развязать новую ядерную гонку в Европе. Он призвал российские власти соблюдать договор и прозрачность военных маневров и проектов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.